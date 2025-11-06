Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
6 ноября 2025 / 16:52
Песков заявил об отсутствии реакции США на "Посейдон" и "Буревестник" Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1,5 тыс. военных
Москва
6 ноября 2025 / 16:52
5 ноября 2025 / 20:43
5 ноября 2025 / 20:11
5 ноября 2025 / 19:56
Общество
Вильфанд заявил, что пришло время менять летние шины на зимние
6 ноября 2025 / 14:14
Вильфанд заявил, что пришло время менять летние шины на зимние
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Автомобилистам пора менять летние шины на зимние ввиду приближающегося существенного понижения температуры и осадков. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

"Со следующего вторника в Москве автомобилистам будет сложно перемещаться на летней резине. Среднесуточная температура будет отрицательной. Поэтому пора поторопиться со сменой автомобильных шин", - указал метеоролог.

Вместе с тем, по его словам, так называемых радиационных туманов, которые наблюдались в начале текущей недели, больше не будет. Погода будет облачной, что будет мешать проникновению солнечных лучей к поверхности. Кроме того, со следующей недели в столичном регионе возможны небольшой снег и дожди, отметил специалист.

