Президент РФ поздравил Аллу Сурикову с 85-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил режиссера Аллу Сурикову с 85-летием.

"Кинематограф - это, без сомнения, ваша судьба. Благодаря потрясающе яркому таланту и постоянному творческому поиску вы состоялись как замечательный режиссер, сценарист, продюсер. По праву входите в число выдающихся деятелей российской культуры, чьи произведения, отличающиеся тонким юмором и увлекательным сюжетом, пользуются любовью и признанием зрителей", - следует из текста послания, размещенного на сайте Кремля.

Глава государства пожелал Суриковой здоровья и всего самого доброго.

Алла Сурикова родилась 6 ноября 1940 года. Режиссер, сценарист и продюсер, заслуженный деятель искусств РФ (1992), народная артистка РФ (2000). Поставила фильмы "Человек с бульвара Капуцинов", "Московские каникулы", "Хочу в тюрьму" и др.