Новости часа
Песков заявил об отсутствии реакции США на "Посейдон" и "Буревестник" Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1,5 тыс. военных
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Безопасность
Песков заявил об отсутствии реакции США на "Посейдон" и "Буревестник"
6 ноября 2025 / 14:59
Песков заявил об отсутствии реакции США на "Посейдон" и "Буревестник"
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Россия не получала от США какую-либо реакцию на заявления президента РФ Владимира Путина на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза, а также на успешные испытания "Посейдона" и "Буревестника". Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, не поступала", - ответил он на соответствующий вопрос ТАСС.

В среду президент РФ обсудил с членами Совбеза заявления американского лидера Дональда Трампа о намерении Соединенных Штатов возобновить ядерные испытания. Путин поручил ведомствам оценить целесообразность подготовки и России к ядерным испытаниям, уточнив, что Москва придерживается своих обязательств по запрещающему их международному договору и предпримет действия лишь в случае нарушения этого соглашения кем-либо из участников. 

14:59
Песков заявил об отсутствии реакции США на "Посейдон" и "Буревестник"
14:43
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1,5 тыс. военных
14:30
Президент РФ поздравил Аллу Сурикову с 85-летием
14:14
Вильфанд заявил, что пришло время менять летние шины на зимние
13:59
В Белоруссии собрали картофеля на 125 тыс. тонн больше, чем годом ранее
13:44
Blesk: Земан остается в отделении интенсивной терапии
13:31
Путин поздравил Самию Сулуху Хасан с вступлением в должность президента Танзании
13:13
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 261 беспилотник ВСУ
12:59
Слуцкий предложил установить налоговый вычет за создание рабочих мест
12:45
The Sun: Меган Маркл возобновила съемки в Голливуде
