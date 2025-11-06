Песков заявил об отсутствии реакции США на "Посейдон" и "Буревестник"

Россия не получала от США какую-либо реакцию на заявления президента РФ Владимира Путина на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза, а также на успешные испытания "Посейдона" и "Буревестника". Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, не поступала", - ответил он на соответствующий вопрос ТАСС.

В среду президент РФ обсудил с членами Совбеза заявления американского лидера Дональда Трампа о намерении Соединенных Штатов возобновить ядерные испытания. Путин поручил ведомствам оценить целесообразность подготовки и России к ядерным испытаниям, уточнив, что Москва придерживается своих обязательств по запрещающему их международному договору и предпримет действия лишь в случае нарушения этого соглашения кем-либо из участников.