Издаваемый в Великобритании словарь английского языка Collins выбрал словом 2025 года термин "вайбкодинг" (vibe coding). Соответствующее сообщение размещено на сайте словаря.

"Вайбкодинг - это использование искусственного интеллекта для создания компьютерного кода на основе описания задачи на естественном языке", - следует из пояснения.

Уточняется, что термин был придуман словацко-канадским ученым Андреем Карпатым, но нашел отклик "далеко за пределами Кремниевой долины, отражая более широкий культурный сдвиг в сторону использования ИИ в различных сферах повседневной жизни".