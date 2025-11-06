Политолог Шафир: чем хуже дела у европейцев – тем лучше для РФ
© Savvapanf Photo/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС
Издаваемый в Великобритании словарь английского языка Collins выбрал словом 2025 года термин "вайбкодинг" (vibe coding). Соответствующее сообщение размещено на сайте словаря.
"Вайбкодинг - это использование искусственного интеллекта для создания компьютерного кода на основе описания задачи на естественном языке", - следует из пояснения.
Уточняется, что термин был придуман словацко-канадским ученым Андреем Карпатым, но нашел отклик "далеко за пределами Кремниевой долины, отражая более широкий культурный сдвиг в сторону использования ИИ в различных сферах повседневной жизни".