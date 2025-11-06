Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политолог Шафир: чем хуже дела у европейцев – тем лучше для РФ
6 ноября 2025 / 18:15
В ответ на давление США Индия и Китай выбирают стратегию выжидания. Мнение
6 ноября 2025 / 18:11
5 ноября 2025 / 20:43
Безопасность
Безопасность
Лукашенко каждое утро думает, как избежать прихода войны в Белоруссию
6 ноября 2025 / 15:32
Лукашенко каждое утро думает, как избежать прихода войны в Белоруссию
© Михаил Метцель/ ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился, что каждое утро думает о сельском хозяйстве и о том, чтобы в республику не пришла война.

"Утром просыпаюсь, смотрю в окно: будет солнечная, сухая погода, чтобы вы, наконец-то, зерно убрали, кукурузу или чего-то там не хватает. Или будем строить свиноводческий комплекс на 100 тыс. голов и четыре по 25 тыс. И чтоб война с Украиной не пришла сюда", - рассказал он при общении с представителями Гомельской области. Соответствующую видеозапись распространил близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого".

"Ситуация очень непростая. Я просто это не вываливаю на вас. Я всегда от вас просил одно: дайте мне экономику. Дайте мне мосты, дороги, молоко, мясо и прочее. А военные вопросы за мной, безопасность - мои вопросы. Я буду их решать, я знаю, как их решать. Пока более-менее получается", - цитирует главу государства агентство БелТА

