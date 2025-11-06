Reuters: США намерены разместить военных на авиабазе в Дамаске

США намерены разместить военный контингент на авиабазе в Дамаске с целью обеспечения будущего пакта о безопасности между Сирией и Израилем. Об этом со ссылкой на источники передает агентство Reuters.

Как отмечается, "планы Вашингтона по размещению военных в сирийской столице, о которых ранее не было известно, могут быть признаком стратегического переориентирования Сирии на США". По данным Reuters, база находится у въезда в южные районы Сирии, которые должны стать демилитаризованной зоной в рамках пакта о ненападении между Израилем и Сирией. Агентство уточняет, что эта сделка проходит при посредничестве администрации президента США Дональда Трампа.

В материале указывается, что новые власти Сирии находятся в диалоге с администрацией Трампа о будущем американских баз на сирийской территории.

В июле сообщалось, что Соединенные Штаты планируют уменьшить свое присутствие в стране, закрыв несколько военных объектов. Вместе с тем представители Пентагона уже заявляли о намерении легализовать свое присутствие в Сирии, заключив соглашения с новым правительством в Дамаске.