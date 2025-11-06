Ким достигла мирового соглашения по разделу имущества с Бакальчуком

Политолог Шафир: чем хуже дела у европейцев – тем лучше для РФ
© Алена Бжахова/ ТАСС
Основатель Wildberries, глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким достигла мирового соглашения по разделу имущества с экс-супругом Владиславом Бакальчуком. Соответствующее сообщение она разместила в своем Telegram-канале.
"Сегодня, наконец, поставлена точка в процессе раздела после развода. Мы достигли мирового соглашения с моим бывшим супругом на условиях, устраивающих обе стороны. Рада, что смогли пойти друг другу навстречу. Это взрослая позиция", - указала Ким.