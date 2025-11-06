ЕК считает невозможным сравнивать СВО и войну в секторе Газа

Еврокомиссия считает невозможным сравнивать проводимую Россией специальную военную операцию (СВО) на Украине с войной Израиля в секторе Газа. С таким заявлением выступил представитель ЕК Анвар аль-Ануни на брифинге в Брюсселе, в ходе которого повторно был задан вопрос, считает ли Брюссель, что еврейское государство должно платить за разрушение Газы, по той же логике, что Еврокомиссия пытается применить к РФ, объясняя этим свои попытки экспроприировать российские суверенные активы.

"Мы не будем поддерживать какую-либо дискуссию на этот счет. Эти вещи не подлежат сравнению", - отметил аль-Ануни.

По его словам, Еврокомиссия призывает Израиль разблокировать средства палестинской администрации, чтобы обеспечить нужды населения палестинских территорий. При этом аль-Ануни, фактически, уклонился от ответа на вопрос, требует ли ЕК от Израиля восстановления разрушений в секторе Газа.

В октябре аналогичный вопрос на брифинге в Брюсселе задал итальянский журналист. В ЕК тогда также ушли от ответа, а журналист вскоре был уволен.