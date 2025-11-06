ВЦИОМ: большинство российских граждан назвали себя патриотами

Свыше 94% опрошенных российских граждан считают себя патриотами. Об этом сообщил директор департамента политических исследований аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов. Опрос проводился в октябре текущего года среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"Сегодня более 94% россиян называют себя патриотами своей страны, противоположная группа составляет всего 3%. Высокий уровень патриотических настроений представляет собой мощный консолидирующий фактор", - отметил он в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Согласно результатам исследования, 92% россиян заявили, что для них важно гордиться своей страной, 98% полагают, что сегодня важно сохранять память о Великой Отечественной войне.

Мамонов также обратил внимание, что 43% респондентов отнесли себя к общности "гражданин России". "Гражданство - тот фактор, который нас всех объединяет вне зависимости от многообразия и от различий. При этом 60% считают, что национальное многообразие России делает ее сильнее", - указал специалист.

Кроме того, по его данным, 52% россиян заявили о том, что специальная военная операция на Украине скорее объединила и сплотила российское общество.