Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
6 ноября 2025 / 18:24
КОТИРОВКИ
USD
06/11
81.1885
EUR
06/11
93.5131
Новости часа
Политолог Шафир: чем хуже дела у европейцев – тем лучше для РФ В ответ на давление США Индия и Китай выбирают стратегию выжидания. Мнение
Москва
6 ноября 2025 / 18:24
Котировки
USD
06/11
81.1885
0.0000
EUR
06/11
93.5131
0.0000
Политолог Шафир: чем хуже дела у европейцев – тем лучше для РФ
Политолог Шафир: чем хуже дела у европейцев – тем лучше для РФ
6 ноября 2025 / 18:15
В ответ на давление США Индия и Китай выбирают стратегию выжидания. Мнение
В ответ на давление США Индия и Китай выбирают стратегию выжидания. Мнение
6 ноября 2025 / 18:11
США активно заигрывают с Китаем - эксперт
США активно заигрывают с Китаем - эксперт
5 ноября 2025 / 20:43
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Антироссийские санкции
Политика
В ответ на давление США Индия и Китай выбирают стратегию выжидания. Мнение
6 ноября 2025 / 18:11

 

США оказывают давление на Индию, пытаясь добиться сокращения закупок российской нефти. По мере сил такое давление оказывается и на Китай в отношении закупок газа. Это действительно может создать для России политические и экономические проблемы.

В моменте появляются новости, что давление США в некоторых случаях оказалось успешным.

Однако, у Индии и Китая есть долгосрочные интересы. Эти страны не находятся в таком положении, чтобы делать все, что скажут из Вашингтона. Возможно, для вида они и будут готовы показать, что могут пойти на определенные уступки, но, в целом, российские энергоресурсы очень важны для развития экономик Китая и Индии.

Можно предположить, что Пекин и Нью-Дели в качестве стратегии выбирают выжидание. Трамп сейчас президент, но, что будет через три года? Возможно, ситуация коренным образом поменяется.

Такое мнение в видеоинтервью ИА "Инфорос"  высказала политолог, доцент департамента политологии Финансового Университета при правительстве России Евгения Войко.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

 

https://rutube.ru/video/0c5373cf83d2bd150811c64e8ad6d23f/

 

Политолог Шафир: чем хуже дела у европейцев – тем лучше для РФ
Политолог Шафир: чем хуже дела у европейцев – тем лучше для РФ
В ответ на давление США Индия и Китай выбирают стратегию выжидания. Мнение
В ответ на давление США Индия и Китай выбирают стратегию выжидания. Мнение
США активно заигрывают с Китаем - эксперт
США активно заигрывают с Китаем - эксперт
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
16:45
ČTK: в Чехии правительство Фиалы подало в отставку
16:30
ВЦИОМ: большинство российских граждан назвали себя патриотами
16:15
ЕК считает невозможным сравнивать СВО и войну в секторе Газа
15:59
Ким достигла мирового соглашения по разделу имущества с Бакальчуком
15:45
Reuters: США намерены разместить военных на авиабазе в Дамаске
15:32
Лукашенко каждое утро думает, как избежать прихода войны в Белоруссию
15:14
Словарь английского языка Collins выбрал "вайбкодинг" словом 2025 года
14:59
Песков заявил об отсутствии реакции США на "Посейдон" и "Буревестник"
14:43
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1,5 тыс. военных
14:30
Президент РФ поздравил Аллу Сурикову с 85-летием
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения