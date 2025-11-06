В ответ на давление США Индия и Китай выбирают стратегию выжидания. Мнение

США оказывают давление на Индию, пытаясь добиться сокращения закупок российской нефти. По мере сил такое давление оказывается и на Китай в отношении закупок газа. Это действительно может создать для России политические и экономические проблемы.

В моменте появляются новости, что давление США в некоторых случаях оказалось успешным.

Однако, у Индии и Китая есть долгосрочные интересы. Эти страны не находятся в таком положении, чтобы делать все, что скажут из Вашингтона. Возможно, для вида они и будут готовы показать, что могут пойти на определенные уступки, но, в целом, российские энергоресурсы очень важны для развития экономик Китая и Индии.

Можно предположить, что Пекин и Нью-Дели в качестве стратегии выбирают выжидание. Трамп сейчас президент, но, что будет через три года? Возможно, ситуация коренным образом поменяется.

Такое мнение в видеоинтервью ИА "Инфорос" высказала политолог, доцент департамента политологии Финансового Университета при правительстве России Евгения Войко.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/0c5373cf83d2bd150811c64e8ad6d23f/