Политолог Шафир: чем хуже дела у европейцев – тем лучше для РФ

Нынешний президент Франции Эмманюэль Макрон, безусловно, войдет в историю. Французы будут изучать его деятельность, как деятельность человека, который, будучи совершенно случайной фигурой и ставленником определенных финансовых кругов, смог довести Францию до катастрофического состояния.

Главной проблемой Макрона можно назвать то, что он, как любой европейский диктатор, счел своим долгом вступить в конфликт с Россией. Хотел ли он заработать на этом дополнительные политические очки или действовал «по традиции» - не так важно. Для России важно то, что дела во Франции идут плохо, а это значит, что у нас есть время для собирания сил в преддверии возможного будущего конфликта.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог, журналист-международник Тимур Шафир.



