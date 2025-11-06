Политолог Шафир: чем хуже дела у европейцев – тем лучше для РФ
Политика
ČTK: в Чехии правительство Фиалы подало в отставку
6 ноября 2025 / 16:45
© AP Photo/ Darko Bandic/ТАСС
Правительство Чехии премьера Петра Фиалы подало в отставку. Об этом со ссылкой на председателя кабмина передает информационное агентство ČTK.
"Правительство в ходе заседания приняло решение подать в отставку. Сегодня я намерен вручить прошение об отставке президенту республики в 16:00 (18:00 мск)", - приводит агентство слова Фиалы.
Кабинет министров, в соответствии с конституцией Чехии, подал в отставку после завершения учредительного заседания Палаты депутатов (нижней палаты) парламента республики, выборы в которую состоялись 3 и 4 октября. Правительство ожидает, что президент поручит ему выполнять обязанности до назначения нового кабмина.