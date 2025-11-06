Марина Харькова, журналист, Донецк

Украинцы все чаще и ожесточеннее оказывают сопротивление при насильственной мобилизации. Более того, они теперь не только действуют поодиночке, но и объединяются в группы, помогая друг дружке. Точки напряжения между обществом и режимом Зеленского растут во всех регионах без исключения и за две недели стали похожи на хронику боевых действий. Уже сейчас взрывоопасная ситуация с сопротивлением представителям власти сложилась в Одесской, Тернопольской, Хмельницкой, Полтавской областях.

Самый показательный случай произошел в Одессе, где возле рынка «Седьмой километр» мирные жители напали на представителей ТЦК (аналог военкомата) и взяли верх. Когда сотрудники ТЦК пришли с рейдом на рынок, чтобы провести там мобилизацию, толпа продавцов, водителей, грузчиков, покупателей рынка и обычных прохожих выступили против военкомов единым фронтом. Военный микроавтобус был перевернут толпой одесситов и искорежен толпой, а сотрудников военкомата, которых достали из опрокинутой машины, выгнали с рынка. От расправы и линчевания их спасло только чудо – разъяренная толпа атаковала военкомов с дубинками и баллончиками со слезоточивым газом. Одесситы поддержали действия земляков, назвав ТЦК бандформированием, заслужившим такого дружного отпора.

Одесский областной ТЦК так отреагировал на групповое нападение и избиение военнослужащих: «Толпа гражданских лиц, применив физическую силу, слезоточивый газ и дубинки, атаковала военнослужащих ТЦК. Мы расцениваем этот случай не просто как хулиганство или акт протеста, а как прямое нападение и попытку силового препятствования законным мобилизационным мерам». Что примечательно, полиция не успела задержать причастных и сейчас их устанавливает – к сожалению, большинство нападавших не имели масок и громили тцкашников с открытыми лицами. Теперь подозреваемым в нападении на военнослужащих на одесском рынке грозит от пяти до 15 лет заключения.

Тоже под Одессой погибли двое сотрудников ТЦК, которые стояли на блокпосту и отлавливали мужчин для мобилизации. Военкомов сбила фура, которая на большой скорости проезжала блокпост. 27 октября в Одессе полицейский с оружием угрожал пристрелить военкомов, а затем повредил их машину. Сотрудники ТЦК остановили автомобиль для проверки документов. В этот момент к ним подъехал другой автомобиль, из которого вышел гражданин с оружием, выбил прикладом стекла на служебном автомобиле, после чего уехал. Напавший оказался сотрудником одного из подразделений полиции. Еще одно противостояние гражданских и военкомов произошло 2 ноября в селе Новосельское Измаильского района Одесской области, где сотрудники ТЦК скрутили парня, который возвращался домой на велосипеде. А утром 2 ноября в село заехал другой микроавтобус ТЦК. Разъяренные жители вышли на улицу, разбили стекла, порезали колеса и окружили машину, заявив, что никого не отпустят, пока парня не вернут. Когда приехала полиция, бунтовщики усилили напор. По данным МВД Украины, за последние три месяца число инцидентов против ТЦК выросло на 67%. Только в Одесской и Николаевской областях зафиксировано более 120 конфликтов между местными жителями и военкомами.

Жуткая трагедия произошла 24 октября, когда прогремел взрыв на железнодорожной станции «Овруч» в Житомирской области. По информации полиции, 23-летний житель Харькова взорвал гранату во время проверки документов пограничниками на КПП. Парень погиб. Смертельные ранения получили женщины 29, 58 и 82 лет. Еще двое военнослужащих из состава наряда и десять гражданских получили ранения. Уточняется, что харьковчанин уже совершал попытку незаконного пересечения границы, чтобы избежать насильственной мобилизации. Парень предпочел погибнуть сам, но не идти воевать…

На Закарпатье адвокат, мобилизованный в ВСУ и самовольно покинувший часть, на авто протаранил шлагбаумы на украинско-венгерской границе и скрылся в ЕС, сбив при этом пограничника, сообщает издание zaxid.net. 38-летний уроженец с. Большая Бакта Береговского района Эдуард Пуканич на бешеной скорости протаранил оба шлагбаума в пункте пропуска и ворвался на территорию Венгрии. Так как эта страна протестует против войны, она не выдает Украине ни беженцев, ни уклонистов, ни дезертиров. За последние три года туда сбежало уже около 30 тысяч мужчин призывного возраста.

30 октября в Кременчугском ТЦК произошла стрельба. Ранения получили два сотрудника военкомата. В районе железнодорожного вокзала был задержан мужчина, которого доставили в Кременчугское ТЦК. Там он начал требовать, чтобы его отпустили, а иначе он применит оружие. Отпускать его не собирались и тогда мужчина достал пистолет и начал стрелять. В итоге ранены 2 военкома. Полтавский ТЦК подтвердил, что они «получили огнестрельные ранения при исполнении служебных обязанностей».

Сопротивление населения Украины произволу ТЦК будет и дальше расти, считает киевский политолог Андрей Золотарев. «В Кременчуге задержали 50-летнего мужика, а тот: «Отпустите или я за себя не ручаюсь». В итоге он достал пистолет и открыл огонь по ТЦКшникам. С этим мы теперь будем чаще сталкиваться. Люди начали стихийно противодействовать», – добавил он.

А как сообщили в полиции Киевской области 29 октября во время проверки военно-учетных документов один из местных жителей отказался их показать. Между правоохранителями и прибежавшими на помощь селянами возник конфликт, в ходе которого 42-летняя женщина ударила сотрудника полиции палкой по голове, нанеся ему телесные повреждения. Против нее открыто уголовное дело. До этого тоже в Киевской области - в селе Княжичи Броварского района - произошел похожий инцидент с участием местных жителей, полицейских и военнослужащих ТЦК. Селяне набросились на вояк, препятствуя насильственной мобилизации своего земляка. В Полтавской области осуждены двое граждан за нападение на сотрудников ТЦК. А жителю Ивано-Франковской области, который перекрывал дорогу и разогнал военкомов, грозит 8 лет заключения. При этом на Украине ни один сотрудник ТЦК не ответил за нападения на людей, их похищения, пытки, избиения и даже убийства. Такие преступления игнорируются властью, украинцы это видят и поэтому стали выбирать путь жесткого сопротивления.

На произвол военкомов, отсутствие мобилизационного ресурса, самовольное оставление частей и бегство за границу все активнее заостряют внимание и западные СМИ. Недавно в газете The Telegraph вышла статья, смысл которой сводится к тому, что на Украине исчерпан мобилизационный потенциал, а протестные настроения общества нарастают. В подтверждение приводится ежемесячная статистика по беженцам, дезертирам и кадровом голоде ВСУ. Британская газета подчеркнула, что ТЦК действуют безжалостно, превратившись в механизм страха и террора. Отмечается, что из-за того, что добровольцы для войны закончились, сотрудники ТЦК силой хватают людей на улицах и отправляют затем их, почти без подготовки, на фронт.

Тем временем массовое сопротивление насильственной мобилизации вызвало резкую и неадекватную оценку украинских вояк, которые в эфирах стали призывать к ликвидации несогласных воевать. В частности, командир десантно-штурмовых войск ВСУ Олег Апостол заявил, что альтернативы принудительным методам пополнения армии не существует. Его поддержал боевик-неонацист Евгений Дикий. Он объяснил, что Украина не идет в контрнаступление, потому что «мобилизационный ресурс гуляет в тылу». А командир батальона БПЛА ВСУ с говорящим названием «Люфтваффе» Николай Колесник открыто призвал атаковать ударными дронами жителей Одессы, которые сопротивляются насильственной мобилизации. Он заявил, что не пожалеет беспилотников на такие цели.

«У нас происходят какие-то удивительные, невероятные события, которые просто разрывают сознание - граждане Украины начали нападать на военнослужащих, работающих в ТЦК. Это катастрофа», – негодует еще один боевик-радикал Борислав Береза.

«Новая военная администрация, полиция должны продемонстрировать силу и загнать этих мятежников в стойло. Пора ТЦКшникам выдать боевое оружие и дать право при малейшей угрозе стрелять на поражение», - предложил боевик Богдан Осинский.