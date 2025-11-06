Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
6 ноября 2025 / 18:15
6 ноября 2025 / 18:11
5 ноября 2025 / 20:43
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Украина сегодня / Политика и религия

Политика
Политика
Навроцкий обвинил Киев в неблагодарности
6 ноября 2025 / 16:59
Навроцкий обвинил Киев в неблагодарности
© REUTERS/ Radovan Stoklasa/ТАСС

Президент Польши Кароль Навроцкий высказал мнение, что Украина забывает о благодарности по отношению к польскому народу за предоставленную Киеву помощь, и напомнил о нерешенном вопросе Волынской резни, сообщает журнал Polityka.

"Отсутствие благодарности по отношению к польскому народу, нераскрытые дела об эксгумации на Волыни и сельскохозяйственный кризис, захлестнувший Польшу, - это вопросы, которые остаются важными", - отметил он по итогам переговоров со словацким коллегой Петером Пеллегрини. 

Навроцкий также обратил внимание, что украинский вопрос не снимает с него необходимости сфокусироваться на национальных интересах Варшавы.

В годы Второй мировой войны Организация украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию (ОУН-УПА, запрещена в РФ). С февраля 1943 года украинские националисты инициировали уничтожение польского населения Волыни. Пика карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА атаковали порядка 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тыс. человек, в большинстве женщины, дети и старики. 

Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
