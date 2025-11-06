В Тбилиси убеждены, что Грузия готова к вступлению в ЕС больше других кандидатов

Грузия по всем критериям идет впереди других стран - кандидатов на вступление в Европейский союз, однако ввиду политических мотивов в Брюсселе этого не замечают. Такое мнение выразил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"По всем оценкам, которые даются без политики, несомненно, Грузия является передовой страной по проведению реформ, экономическому развитию, показателю простоты ведения бизнеса, прозрачности и так далее. Как только в дело вступает политический нарратив, звучат лживые заявления против страны, якобы Грузия в плане демократии катится назад", - отметил он при общении с журналистами.

Некоторое время назад Еврокомиссия представила ежегодный доклад о расширении Евросоюза. Согласно документу, процесс приема Грузии в сообщество фактически остановлен из-за "регресса".

На сегодняшний день официальный статус кандидатов на членство в ЕС, помимо Грузии, имеют Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория.