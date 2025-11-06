Le Point: Саркози опасается есть тюремную еду

Экс-президент Франции Николя Саркози, отбывающий срок по делу о финансировании его президентской кампании, боится есть приготовленную в тюрьме пищу и питается лишь йогуртами. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет журнал Le Point.

Сообщается, что политику известно о враждебном отношении к нему со стороны других заключенных, в этой связи он отказывается прикасаться к еде, которую обычно подают в пенитенциарном учреждении. По данным издания, Саркози опасается, "что кто-то мог плюнуть ему в еду или сделать что-то хуже". Вместе с тем он отказывается от альтернативного способа - покупки продуктов в тюремном магазине и их приготовления в камере. "Он даже яйцо сварить не может. К тому же, он отказывается это делать из принципа", - указал собеседник Le Point.

Так, с первого дня заключения, то есть с 21 октября бывший президент питается исключительно йогуртами. В связи с этим издание задается вопросом, отразится ли факт такой диеты на решении судей, которые должны рассмотреть 10 ноября запрос его адвокатов об освобождении. В случае удовлетворения ходатайства, 70-летнему Саркози могут заменить заключение на ношение электронного браслета, судебный контроль или залог.