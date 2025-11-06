Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
6 ноября 2025 / 19:56
КОТИРОВКИ
USD
06/11
81.1885
EUR
06/11
93.5131
Новости часа
Пушков назвал "пургой" слова Рютте о стремлении России подорвать глобальные правила ВЦИОМ: более 70% жителей Москвы положительно оценили новогоднее оформление столицы
Москва
6 ноября 2025 / 19:56
Котировки
USD
06/11
81.1885
0.0000
EUR
06/11
93.5131
0.0000
Политолог Шафир: чем хуже дела у европейцев – тем лучше для РФ
Политолог Шафир: чем хуже дела у европейцев – тем лучше для РФ
6 ноября 2025 / 18:15
В ответ на давление США Индия и Китай выбирают стратегию выжидания. Мнение
В ответ на давление США Индия и Китай выбирают стратегию выжидания. Мнение
6 ноября 2025 / 18:11
США активно заигрывают с Китаем - эксперт
США активно заигрывают с Китаем - эксперт
5 ноября 2025 / 20:43
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Арабо-израильское урегулирование / Ближневосточный кризис
Общество
В Газу после прекращения огня пропускают менее 30% от необходимой помощи
6 ноября 2025 / 17:42
В Газу после прекращения огня пропускают менее 30% от необходимой помощи
© AP Photo/ Jehad Alshrafi/ТАСС

Население сектора Газа с момента вступления в силу режима прекращения огня получило не более 30% от объема гуманитарной помощи, необходимого для удовлетворения минимальных потребностей. Соответствующие данные приводит в своем Telegram-канале пресс-служба администрации анклава.

Как отмечается, после прекращения огня в сектор Газа въехали 4 453 машины с гуманитарной помощью из ожидаемых 15 600, что составляет порядка 28% от фактических потребностей. По оценкам местных властей, в среднем ежедневно на территорию сектора въезжают примерно 170 грузовиков с помощью из необходимых 600, в связи с чем в Газе по-прежнему наблюдается острая нехватка продовольствия, медикаментов и топлива.

Ответственность за "продолжающуюся удушающую блокаду" Газы в пресс-службе возложили на Израиль, обвинив руководство еврейского государства в стремлении спровоцировать голод в анклаве.

9 октября Израиль и палестинское движение ХАМАС подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее инициированного президентом США Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября. 

Политолог Шафир: чем хуже дела у европейцев – тем лучше для РФ
Политолог Шафир: чем хуже дела у европейцев – тем лучше для РФ
В ответ на давление США Индия и Китай выбирают стратегию выжидания. Мнение
В ответ на давление США Индия и Китай выбирают стратегию выжидания. Мнение
США активно заигрывают с Китаем - эксперт
США активно заигрывают с Китаем - эксперт
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
18:44
Пушков назвал "пургой" слова Рютте о стремлении России подорвать глобальные правила
18:30
ВЦИОМ: более 70% жителей Москвы положительно оценили новогоднее оформление столицы
18:14
США заявили о готовности полностью заменить российский газ в Европе
17:59
Лукашенко призвал сограждан отказаться от Gucci и выбирать белорусские бренды
17:42
В Газу после прекращения огня пропускают менее 30% от необходимой помощи
17:31
Le Point: Саркози опасается есть тюремную еду
17:15
В Тбилиси убеждены, что Грузия готова к вступлению в ЕС больше других кандидатов
16:59
Навроцкий обвинил Киев в неблагодарности
16:45
ČTK: в Чехии правительство Фиалы подало в отставку
16:30
ВЦИОМ: большинство российских граждан назвали себя патриотами
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения