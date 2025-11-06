В Газу после прекращения огня пропускают менее 30% от необходимой помощи

Население сектора Газа с момента вступления в силу режима прекращения огня получило не более 30% от объема гуманитарной помощи, необходимого для удовлетворения минимальных потребностей. Соответствующие данные приводит в своем Telegram-канале пресс-служба администрации анклава.

Как отмечается, после прекращения огня в сектор Газа въехали 4 453 машины с гуманитарной помощью из ожидаемых 15 600, что составляет порядка 28% от фактических потребностей. По оценкам местных властей, в среднем ежедневно на территорию сектора въезжают примерно 170 грузовиков с помощью из необходимых 600, в связи с чем в Газе по-прежнему наблюдается острая нехватка продовольствия, медикаментов и топлива.

Ответственность за "продолжающуюся удушающую блокаду" Газы в пресс-службе возложили на Израиль, обвинив руководство еврейского государства в стремлении спровоцировать голод в анклаве.

9 октября Израиль и палестинское движение ХАМАС подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее инициированного президентом США Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября.