Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Лукашенко призвал сограждан отказаться от Gucci и выбирать белорусские бренды
6 ноября 2025 / 17:59
Лукашенко призвал сограждан отказаться от Gucci и выбирать белорусские бренды
© Михаил Метцель/ ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сограждан отдавать предпочтение белорусским брендам, сообщает агентство БелТА.

"Все хотят одежду от Gucci и Versace. Я лишь удивляюсь, зачем вы тратите такие деньги на ерунду. Свое покупайте, нормально будете носить. Предлагайте, что надо сшить и так далее", - отметил глава государства.

Он обратил внимание, что белорусская продукция широко востребована на различных ярмарках в России. "К вечеру ничего нет. И люди стоят: "А чего белорусы привезли мало? Идут фуры туда. Люди с удовольствием покупают", - указал Лукашенко.

Вместе с тем, по его словам, приобретая товары белорусского производства, граждане вносят свой вклад в развитие экономики республики. "Это значит, купив это, ты заплатил своему предприятию, они деньги получат", - пояснил белорусский лидер.

