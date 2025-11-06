До возобновления ядерных испытаний дело не дойдет. Мнение

«Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и планов отойти от этих обязательств у нас нет», заявил 5 ноября президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ.

По словам президента, «ещё в Послании Федеральному Собранию в 2023 году мною было сказано, что в случае, если Соединённые Штаты либо другие государства – участники соответствующего Договора проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия.

В этой связи я поручаю Министерству иностранных дел, Министерству обороны Российской Федерации, специальным службам и соответствующим гражданским ведомствам сделать всё для того, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести её анализ на площадке Совета Безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, мотивировав это тем, что некие другие страны уже этим занимаются. Трамп не пояснил о каких именно испытаниях идет речь, имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.

Старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин отмечает в этой связи, что «заявления, сделанные на Совете Безопасности России, свидетельствуют не только о нарастании напряженности между Россией и США. Они также свидетельствуют о стремлении российского руководства сдерживать этот процесс. Реакция Владимира Путина и руководителей силовых министерств на намерения Дональда Трампа провести испытание ядерного оружия была сдержанной, она не была симметричной. Мне кажется, что это главное».

В свою очередь главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк считает «несколько преждевременными выводы о нарастании напряженности в отношениях между Россией и США. Но заявления о необходимости рассмотрения мер по подготовке к ядерным испытаниям, принятом на Совете Безопасности - это очень важный сигнал. Россия будет жестко отвечать на любые попытки посягнуть на ее безопасность и стабильность».

Алексей Зудин также полагает, что «сейчас нельзя определенно утверждать, дойдет ли дело до проведения ядерных испытаний в США и России. Но обращает на себя внимание тот факт, что Трамп сделал свое заявление, после чего возникла длительная пауза. Затем США запустили ракету без ядерного компонента. То есть всем обещали возобновить ядерные испытания, выдержали паузу и потом сделали нечто другое. Судя по всему, Трамп либо прибег к своей известной тактике сочетания сильных заявлений с осторожным поведением. Либо он действительно хотел возобновить ядерные испытания, сделав соответствующее заявление, но увидел реакцию и отработал назад. Для Трампа получить в одном пакете «Буревестник», «Посейдон» и «Сармат» оказалось не по силам. Он сделал опрометчивое заявление, но при этом сохранил способность принимать трезвые решения, способность реалистически оценивать ситуацию. Плюс к этому российское руководство не стали симметрично реагировать на заявления Трампа, а ответило сдержанно. Эти обстоятельства дают основание надеяться, что до возобновления ядерных испытаний в натуральном виде дело не дойдет».

В свою очередь Владимир Батюк также надеется, что «все ограничится докритическими ядерными испытаниями, которые полномасштабными ядерными испытаниями не являются. Тогда все это останется достаточно характерным для взаимоотношений с нынешней американской администрацией обменом любезностями. То есть все останется на уровне риторики».