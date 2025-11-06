США заявили о готовности полностью заменить российский газ в Европе

Министр энергетики США Крис Райт полагает, что его страна может полностью заменить природный газ из России в Европе. С таким заявлением он выступил на проходящей в Афинах конференции "Партнерство по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству" (P-TEC).

Райт указал, что Соединенные Штаты "готовы полностью заменить российский природный газ" в Европе, обратив внимание при этом, что "Греция - идеальный пункт импорта для американского СПГ".

"США были союзником Европы со Второй мировой войны до холодной войны. Мир работает на нефти, газе и угле - нам приходится искать альтернативы, но сегодня эти источники дешевле и доступнее. У нас есть избыток природного газа и возможности поставлять его в Европу при условии создания соответствующей инфраструктуры", - цитирует министра греческий финансовый портал capital.gr.

Чиновник выразил уверенность, что "жизненно важно убрать российский газ из Европы". "Мы хотим видеть Европу с обильными и дешевыми источниками энергии. Давайте работать вместе для достижения этой цели", - призвал он.