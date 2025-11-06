ВЦИОМ: более 70% жителей Москвы положительно оценили новогоднее оформление столицы

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, более 70% жителей Москвы считают, что новогоднее оформление города улучшилось за последние годы.

"По мнению 71% москвичей, новогоднее оформление улучшилось за последние годы. Горожане воспринимают праздничное оформление столицы как современное, динамичное и эмоционально насыщенное, а нынешняя концепция описывается как вдохновляющая, разнообразная и соответствующая духу города", - следует из материалов соцслужбы.

Как отмечается, респонденты обратили внимание на современность и технологичность украшений (к первому склонились 82% участников опроса, во второму - 74%) и их оригинальность (70% опрошенных).

Вместе с тем 89% участников исследования выразили уверенность, что новогоднее оформление делает Москву более привлекательной для туристов.

Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-онлайн" проведен в 2025 году среди 2 400 москвичей старше 18 лет.