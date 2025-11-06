Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
6 ноября 2025 / 21:27
КОТИРОВКИ
USD
06/11
81.1885
EUR
06/11
93.5131
Новости часа
В Госдуме могут в ближайшее время обсудить запрет продажи вейпов США отложили на год применение ответных пошлин в отношении импорта из Китая
Москва
6 ноября 2025 / 21:27
Котировки
USD
06/11
81.1885
0.0000
EUR
06/11
93.5131
0.0000
Политолог Шафир: чем хуже дела у европейцев – тем лучше для РФ
Политолог Шафир: чем хуже дела у европейцев – тем лучше для РФ
6 ноября 2025 / 18:15
В ответ на давление США Индия и Китай выбирают стратегию выжидания. Мнение
В ответ на давление США Индия и Китай выбирают стратегию выжидания. Мнение
6 ноября 2025 / 18:11
США активно заигрывают с Китаем - эксперт
США активно заигрывают с Китаем - эксперт
5 ноября 2025 / 20:43
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / Энергетический диалог / Подрывная деятельность против России
Политика
Пушков назвал "пургой" слова Рютте о стремлении России подорвать глобальные правила
6 ноября 2025 / 18:44
Пушков назвал "пургой" слова Рютте о стремлении России подорвать глобальные правила
© Александр Демьянчук/ ТАСС

Сенатор Алексей Пушков, комментируя слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Россия якобы стремится подорвать глобальные правила, призвал его прекратить "нести пургу".

"Генсек НАТО опять несет пургу: Россия не "глобальные правила" пытается подорвать, а отстаивает свои жизненные интересы перед лицом экспансии нон-стоп со стороны главного нарушителя и Устава ООН, и всевозможных норм международного права", - указал сенатор в Telegram-канале.

Пушков привел в пример ряд действий Запада во главе с США до украинского кризиса, которые спровоцировали дестабилизацию обстановки в мире, в том числе разделение Югославии и бомбардировки Белграда, агрессию в отношении Ирака, Сирии и Ливии. "Так кто после всего этого упорно и злонамеренно подрывает глобальные правила? Не неси пургу, Рютте", - подчеркнул он.

Ранее генсек НАТО призвал страны военного блока готовиться к длительной конфронтации с РФ. Он отметил, что Москва выступает в качестве дестабилизирующей силы в Европе и мире. Рютте также обвинил Китай, КНДР, Иран и другие страны в намерении подорвать глобальные правила. 

Политолог Шафир: чем хуже дела у европейцев – тем лучше для РФ
Политолог Шафир: чем хуже дела у европейцев – тем лучше для РФ
В ответ на давление США Индия и Китай выбирают стратегию выжидания. Мнение
В ответ на давление США Индия и Китай выбирают стратегию выжидания. Мнение
США активно заигрывают с Китаем - эксперт
США активно заигрывают с Китаем - эксперт
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
19:30
В Госдуме могут в ближайшее время обсудить запрет продажи вейпов
19:17
США отложили на год применение ответных пошлин в отношении импорта из Китая
18:59
Орбан по-прежнему рассчитывает на проведение саммита РФ - США в Будапеште
18:44
Пушков назвал "пургой" слова Рютте о стремлении России подорвать глобальные правила
18:30
ВЦИОМ: более 70% жителей Москвы положительно оценили новогоднее оформление столицы
18:14
США заявили о готовности полностью заменить российский газ в Европе
17:59
Лукашенко призвал сограждан отказаться от Gucci и выбирать белорусские бренды
17:42
В Газу после прекращения огня пропускают менее 30% от необходимой помощи
17:31
Le Point: Саркози опасается есть тюремную еду
17:15
В Тбилиси убеждены, что Грузия готова к вступлению в ЕС больше других кандидатов
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения