Сенатор Алексей Пушков, комментируя слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Россия якобы стремится подорвать глобальные правила, призвал его прекратить "нести пургу".

"Генсек НАТО опять несет пургу: Россия не "глобальные правила" пытается подорвать, а отстаивает свои жизненные интересы перед лицом экспансии нон-стоп со стороны главного нарушителя и Устава ООН, и всевозможных норм международного права", - указал сенатор в Telegram-канале.

Пушков привел в пример ряд действий Запада во главе с США до украинского кризиса, которые спровоцировали дестабилизацию обстановки в мире, в том числе разделение Югославии и бомбардировки Белграда, агрессию в отношении Ирака, Сирии и Ливии. "Так кто после всего этого упорно и злонамеренно подрывает глобальные правила? Не неси пургу, Рютте", - подчеркнул он.

Ранее генсек НАТО призвал страны военного блока готовиться к длительной конфронтации с РФ. Он отметил, что Москва выступает в качестве дестабилизирующей силы в Европе и мире. Рютте также обвинил Китай, КНДР, Иран и другие страны в намерении подорвать глобальные правила.