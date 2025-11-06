Орбан по-прежнему рассчитывает на проведение саммита РФ - США в Будапеште

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан руководствуется тем, что Будапешт примет у себя мирный российско-американский саммит, и готов при необходимости провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Глава венгерского правительства отвечал на вопросы журналистов на борту своего самолета, направляясь с визитом в США. У него поинтересовались, в частности, когда он последний раз разговаривал по телефону с российским лидером. Орбан ответил, что это было 17 октября после объявления о возможной встрече президентов РФ и США в Будапеште.

"С тех пор в этом не было необходимости, но если будет нужно, то, разумеется, я поговорю", - приводит слова премьера агентство MTI.