США отложили на год применение ответных пошлин в отношении импорта из Китая
6 ноября 2025 / 19:17
© Юрий Смитюк/ ТАСС

Соединенные Штаты по итогам встречи президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином отложили на год введение повышенных ответных пошлин на товары из Китая. Об этом сказано в заявлении американского лидера, размещенном в Федеральном реестре - сборнике официальных документов правительства США.

Отмечается, что по итогам переговоров в Республике Корея Трамп и Си Цзиньпин "достигли исторической сделки по экономическим и торговым отношениям". "В рамках этого соглашения КНР согласилась, в том числе отложить и фактически отказаться от действующих и предложенных принудительных мер контроля экспорта редкоземельных элементов и других критически важных ископаемых, а также заняться проблемой противодействия американским производителям полупроводников и других крупных компаний, задействованных в цепочках поставок полупроводников", - следует из текста документа. В нем также говорится, что Китай обязался "приостановить до 31 декабря 2026 действие пошлин на американскую сельскохозяйственную продукцию", а также продлить до 10 ноября 2026 года отсрочку вступления в силу пошлин на импорт из США.

"США, со своей стороны, обязались сохранить в силе до 00:01 10 ноября 2026 года по времени восточного побережья США отсрочку введения повышенных ответных пошлин на импорт из КНР", - сказано в заявлении Трампа. Предыдущая отсрочка введения пошлин действовала до 10 ноября 2025 года.

30 октября после встречи с Си Цзиньпином Трамп заявил, что Китай согласился продолжать поставлять в США редкоземельные металлы беспрепятственно. 

