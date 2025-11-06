Политолог Шафир: чем хуже дела у европейцев – тем лучше для РФ
Общество
В Госдуме могут в ближайшее время обсудить запрет продажи вейпов
6 ноября 2025 / 19:30
© Софья Сандурская/ ТАСС
В Госдуме могут в ближайшее время обсудить инициативы о запрете продажи вейпов в России. Об этом заявил вице-спикер палаты парламента Владислав Даванков ("Новые люди").
Некоторое время назад президент России Владимир Путин поддержал идею введения полного запрета на продажу вейпов в стране.
"Вейпы - это зло. Госдума рассмотрит запрет продажи вейпов в ближайшее время", - сказал Даванков в беседе с ТАСС.