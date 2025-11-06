В Госдуме могут в ближайшее время обсудить запрет продажи вейпов

В Госдуме могут в ближайшее время обсудить инициативы о запрете продажи вейпов в России. Об этом заявил вице-спикер палаты парламента Владислав Даванков ("Новые люди").

Некоторое время назад президент России Владимир Путин поддержал идею введения полного запрета на продажу вейпов в стране.

"Вейпы - это зло. Госдума рассмотрит запрет продажи вейпов в ближайшее время", - сказал Даванков в беседе с ТАСС.