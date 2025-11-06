Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Общество
Общество
Новым гендиректором ЮНЕСКО стал Халед аль-Анани
6 ноября 2025 / 19:45
Новым гендиректором ЮНЕСКО стал Халед аль-Анани
© REUTERS/ Mohamed Abd El Ghany/ТАСС

Страны - члены Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) утвердили на пост нового гендиректора организации египетского политика и профессора египтологии Халеда аль-Анани. Соответствующее сообщение размещено на сайте ЮНЕСКО.

Отмечается, что кандидатура 54-летнего аль-Анани утверждена на проходящей в Самарканде Генеральной конференции ЮНЕСКО. Аль-Анани заручился поддержкой 172 человек. "Новый генеральный директор вступит в должность 15 ноября, сменив Одрэ Азуле, занимавшую этот пост с 2017 года", - сказано в заявлении.

Аль-Анани работает профессором египтологии в Университете Хелуана, а также имеет докторскую степень по египтологии Университета Монпелье III (Университет Поля Валери). Он возглавлял Национальный музей египетской цивилизации (2014-2016) и Каирский египетский музей (2015-2016). С 2016 по 2022 год ученый был министром по делам древностей, а позже - министром туризма и по делам древностей. 

