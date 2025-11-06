Цена нефти Brent впервые с 22 октября опустилась ниже $63

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2026 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $63 за баррель впервые с 22 октября текущего года.

По состоянию на 18:01 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 0,88% и торговалась на уровне $62,96 за баррель. К 18:11 мск нефть Brent замедлила снижение и находилась на отметке в $63,08 за баррель (-0,69%).

Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в декабре 2025 года снижался на 0,77% и составлял $59,14 за баррель, свидетельствуют данные площадки.