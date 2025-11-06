Политолог Шафир: чем хуже дела у европейцев – тем лучше для РФ
Экономика
Цена нефти Brent впервые с 22 октября опустилась ниже $63
6 ноября 2025 / 19:58
© Егор Алеев/ТАСС
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2026 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $63 за баррель впервые с 22 октября текущего года.
По состоянию на 18:01 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 0,88% и торговалась на уровне $62,96 за баррель. К 18:11 мск нефть Brent замедлила снижение и находилась на отметке в $63,08 за баррель (-0,69%).
Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в декабре 2025 года снижался на 0,77% и составлял $59,14 за баррель, свидетельствуют данные площадки.