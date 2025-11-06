В Израиле призвали живущих в Нью-Йорке евреев вернуться в страну

Израильский министр по делам диаспоры Амихай Шикли посоветовал представителям еврейской общины, проживающей в Нью-Йорке, задуматься над возвращением в Израиль. Об этом он заявил в свете избрания мэром Нью-Йорка Зохрана Мамдани, ставшего первым мусульманином на этом посту и самым молодым главой города за более чем 100 лет.

"Город, некогда символизировавший всеобщую свободу, передал ключи от него стороннику ХАМАС. Я призываю евреев Нью-Йорка задуматься о своем новом месте в Земле Израиля", - указал Шикли в своем Telegram-канале.

По мнению израильского министра, избрание Мамдани мэром города послужило "критическим поворотным моментом для Нью-Йорка". "Нью-Йорк уже никогда не будет прежним, особенно для его еврейской общины", - подчеркнул он.

В среду стало известно, что Мамдани одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка. Ожидается, что он будет приведен к присяге 1 января 2026 года. В настоящее время мегаполис возглавляет Эрик Адамс, изначально он претендовал на переизбрание в качестве независимого кандидата, однако в сентябре вышел из предвыборной гонки.