Спорт
Путин подчеркнул, что все соревнования с присвоением разрядов должны быть бесплатными
6 ноября 2025 / 20:33
© Сергей Карпухин/ ТАСС
Спортивные соревнования с присвоением разрядов должны быть бесплатными. На этом акцентировал внимание президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по спорту.
"Что касается соревнований, о которых вы сказали, и, как вы выразились, базового минимума некоммерческих соревнований - это совершенно точно нужно сделать, я уже неоднократно об этом говорил. Все соревнования, на которых присваиваются разряды, должны быть бесплатными", - отметил российский лидер, комментируя инициативы главы исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова.