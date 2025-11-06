Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Путин подчеркнул, что все соревнования с присвоением разрядов должны быть бесплатными
6 ноября 2025 / 20:33
Путин подчеркнул, что все соревнования с присвоением разрядов должны быть бесплатными
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Спортивные соревнования с присвоением разрядов должны быть бесплатными. На этом акцентировал внимание президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по спорту.

"Что касается соревнований, о которых вы сказали, и, как вы выразились, базового минимума некоммерческих соревнований - это совершенно точно нужно сделать, я уже неоднократно об этом говорил. Все соревнования, на которых присваиваются разряды, должны быть бесплатными", - отметил российский лидер, комментируя инициативы главы исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова. 

