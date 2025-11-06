Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политика
Поль Бийя в восьмой раз вступил в должность президента Камеруна
6 ноября 2025 / 20:45
Поль Бийя в восьмой раз вступил в должность президента Камеруна
© Lintao Zhang/ Pool Photo via AP/ТАСС

Поль Бийя, победивший на состоявшихся в Камеруне в прошлом месяце президентских выборах, вступил в восьмой раз в должность главы государства. Трансляцию церемонии инаугурации вел портал Actu Cameroun.

Нынешний срок полномочий 92-летнего Бийя на высшей государственной должности завершится в 2032 году. Он непрерывно возглавляет страну уже 43 года.

В 1975 году Бийя был назначен премьер-министром Камеруна. В ноябре 1982 года он занял пост президента республики после неожиданной отставки тогдашнего главы государства Амаду Ахиджо. В последующие годы Бийя неизменно побеждал на президентских выборах. Он является самым пожилым главой государства из действующих.

Инаугурация состоялась в столице страны Яунде в новом здании национального парламента, который получил официальное название "Стеклянный дворец Поля Бийя". Город украшают многочисленные баннеры, с которых Бийя благодарит сограждан за поддержку.

В состоявшихся 12 октября выборах президента Камеруна участвовали 12 кандидатов. Бийя получил 53,66% голосов. Лидер оппозиции Бакари Исса Чирома набрал 35,19%, он не признает результаты голосования и настаивает на своей победе. В минувшие выходные Чирома бежал из страны в соседнюю Нигерию.

