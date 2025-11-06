Президент РФ поручил сформировать стратегию развития спортивной медицины

Политолог Шафир: чем хуже дела у европейцев – тем лучше для РФ
© Александр Казаков/ ТАСС
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта дал поручение разработать стратегию развития спортивной медицины, рассчитанную до 2030 года, сообщает ТАСС.
По его словам, в этой стратегии должны быть отражены задачи врачебно-физкультурной деятельности в сфере спорта.
Глава государства уточнил, что формированием стратегии должны заняться правительство, Федеральное медико-биологическое агентство и региональные власти.