Уиткофф отметил прогресс в урегулировании конфликта на Украине

Конфликт на Украине является непростым для разрешения, однако в его урегулировании наметился определенный прогресс. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, выступая на бизнес-форуме в Майами (штат Флорида).

"Я чувствую, что прогресс достигается, но думаю, что это сложный конфликт", - указал он.

Уиткофф отметил, что предстоит "проделать много работы в вопросе протоколов безопасности для Украины", и уточнил, что для встречи на высшем уровне "должно пройти много согласований технических команд".