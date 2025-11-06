Уиткофф отметил прогресс в урегулировании конфликта на Украине

Политолог Шафир: чем хуже дела у европейцев – тем лучше для РФ
6 ноября 2025 / 18:15
6 ноября 2025 / 18:11
5 ноября 2025 / 20:43
6 ноября 2025 / 21:39
© Anna Moneymaker/ Getty Images/ТАСС
Конфликт на Украине является непростым для разрешения, однако в его урегулировании наметился определенный прогресс. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, выступая на бизнес-форуме в Майами (штат Флорида).
"Я чувствую, что прогресс достигается, но думаю, что это сложный конфликт", - указал он.
Уиткофф отметил, что предстоит "проделать много работы в вопросе протоколов безопасности для Украины", и уточнил, что для встречи на высшем уровне "должно пройти много согласований технических команд".