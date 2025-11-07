Для российских sim-карт планируют ввести "период охлаждения", в течение которого мобильный интернет и СМС не будут работать после возвращения абонента из международного роуминга или при неактивности карты свыше 72 часов. Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на источник на телеком-рынке, еще три представителя отрасли это подтвердили.

Источник рассказал изданию, что власти утвердили механизм, призванный сократить время "охлаждения". Абоненту придет СМС со ссылкой на тест с капчей. После подтверждения личности доступ к мобильным сервисам будет восстановлен. Кроме того, собеседник газеты отметил, что подобный механизм "технически реализовать можно".

В Минцифры на соответствующий запрос "Коммерсанта" не ответили. В "Вымпелкоме", "МегаФоне", МТС, Т2 также воздержались от комментариев в этой связи.