7 ноября 2025 / 12:47
Трамп: Индия "в основном" прекратила закупать нефть у России
7 ноября 2025 / 10:39
Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением о том, что Индия по большей части отказалась от покупки нефти у России.

При общении с журналистами в Белом доме, Трамп отметил, что его переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди по торговым вопросам идут "отлично". "Индийские компании в основном прекратили покупать нефть у России", - указал он. "Моди мой друг. Хочет, чтобы я туда приехал", - сказал американский лидер, пообещав, что нанесет визит в Индию. На вопрос о том, произойдет ли это в 2026 году, он ответил: "Возможно, да".

Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти со скидкой после начала украинского конфликта в 2022 году, и сегодня такой импорт из России составляет около трети зарубежных поставок сырой нефти в республику. 

6 августа США применили дополнительные тарифы в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. В конце августа пошлины на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. МИД Индии охарактеризовал эти действия как несправедливые.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва в вопросе о закупках российской нефти Индией опирается на заявления, сделанные Нью-Дели. В республике не раз обращали внимание, что страна в сфере импорта энергоносителей ориентируется, в первую очередь, на интересы своих потребителей и обеспечение энергетической безопасности. 

