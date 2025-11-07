Yonhap: запущенная КНДР ракета пролетела 700 км

Запущенная 7 ноября военными КНДР баллистическая ракета преодолела порядка 700 км. Об этом информировало агентство Yonhap, ссылаясь на комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

Согласно оценкам Южной Кореи, в сторону Японского моря была запущена ракета малой дальности.

В предыдущий раз Пхеньян совершил пуск баллистической ракеты 22 октября. Это седьмой пуск с начала 2025 года и второй после вступления в должность президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна.

Yonhap обращает внимание, что 4 ноября США применили санкции в отношении восьми граждан КНДР. В МИД КНДР заявили, что будут реагировать зеркально на политику американских властей.