Безопасность
Yonhap: запущенная КНДР ракета пролетела 700 км
7 ноября 2025 / 10:58
© Юрий Смитюк/ ТАСС
Запущенная 7 ноября военными КНДР баллистическая ракета преодолела порядка 700 км. Об этом информировало агентство Yonhap, ссылаясь на комитет начальников штабов ВС Республики Корея.
Согласно оценкам Южной Кореи, в сторону Японского моря была запущена ракета малой дальности.
В предыдущий раз Пхеньян совершил пуск баллистической ракеты 22 октября. Это седьмой пуск с начала 2025 года и второй после вступления в должность президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна.
Yonhap обращает внимание, что 4 ноября США применили санкции в отношении восьми граждан КНДР. В МИД КНДР заявили, что будут реагировать зеркально на политику американских властей.