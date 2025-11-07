Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
На Земле наблюдается магнитная буря
7 ноября 2025 / 11:18
На Земле наблюдается магнитная буря
© Иван Высочинский/ ТАСС

На Земле снова наблюдается магнитная буря, ее уровень оценивается как "слабый". Об этом со ссылкой на Институт прикладной геофизики сообщает ТАСС.

Отмечается, что степень возмущенности магнитного поля Земли достигла уровня G1, означающего "слабо" по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

В четверг также была зафиксирована магнитная буря, спровоцированная приходом к Земле облака плазмы. Ее пиковые значения достигали уровня G3.

