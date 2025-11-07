Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались преуменьшить масштаб инцидента с кортежем американской актрисы Анджелины Джоли, посетившей Украину. На это обращает внимание газета The Telegraph.

"Информация, которая приводится в СМИ, искажена. В настоящее время инициировано расследование, устанавливаются все обстоятельства", - цитирует издание одного из представителей военного ведомства.

Вместе с тем, согласно оценке корреспондента The Telegraph Джо Барнса, инцидент с охранником Джоли чуть не сорвал поездку актрисы и превратил ее в хаос. В итоге, по данным источника газеты, задержанного ТЦК охранника отпустили, но приказали вернуться в центр набора на военную службу спустя некоторое время.

В среду стало известно, что Джоли прибыла в подконтрольный Киеву город Херсон. Позднее украинские СМИ информировали о том, что сотрудники ТЦК ночью задержали одного из охранников актрисы на блокпосте при въезде в город Южноукраинск Николаевской области. По их сведениям, Джоли пришлось лично зайти в ТЦК, чтобы охранника освободили. Издание "Инсайдер" писало, что в ТЦК охранника долго не отпускали и звонили в офис Зеленского.