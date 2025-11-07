Японцы без ума от<br> женщины-премьера

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Уровень поддержки нового правительства Японии, сформированного Санаэ Такаити 21 октября, достиг беспрецедентного уровня в 82 проц. Таковы данные телефонного опроса, проведенного японской телекомпанией JNN. Не доверяют правительству 14. проц. Личный рейтинг самой Такаити, по-видимому, еще выше, полагают социологи. Эти данные свидетельствуют о крайне высоком уровне ожиданий, которые японские избиратели связывают с новым кабинетом министров. Последний раз столь же высокие показатели поддержки демонстрировал кабинет Дзюнитиро Коидзуми в 2001 году.

Как полагают японские эксперты, на результаты опроса повлияла крайне низкая база поддержки ушедшего в отставку кабинета Сигэру Исиба, которому в конце премьерской карьеры доверяли лишь около 20 проц. японцев.

Более важным фактором роста популярности стало то, что правительство Японии, а также крупнейшую партию страны впервые возглавила не лишенная обаяния сильная женщина, что весьма оживило рутину японской политической жизни, в которой главную роль всегда играли немолодые замкнутые мужчины с несмываемым клеймом партийных бюрократов. Новизна ситуации, несомненно, притягивает избирателей, особенно молодых, в возрасте 20-40 лет, 88 проц. которых, как свидетельствует опрос, благоволят к новому правительству.

Кроме того, для японских избирателей заметна смена курса, которую символизирует назначение Такаити. Она сменила Сигеру Исиба, политика которого была созвучна практике глобализации. И взамен значительно более активно и открыто продвигает национально ориентированные подходы и ценности, что, между прочим, отражает и сдвиг в настроениях электората. На летних выборах в верхнюю палату японского парламента 7,5 млн. избирателей проголосовали за национал-популистов из весьма молодой партии «Сансэйто», что стало третьим результатом по популярности. Выдвигая собственного лидера, известного своими националистскими взглядами, руководство правящей Либерально-демократической партии явно надеялось привлечь эту часть электората, и явно не промахнулось, как свидетельствует в том числе и этот опрос.

Удачей стал и напряженный график международных встреч и саммитов, в которых Такаити приняла участие сразу же после вступления в должность. Через пять дней она уже посетила саммит АСЕАН в Малайзии. 30-31 октября участвовала в саммите АТЭС в Южной Корее, где провела сложные переговоры с лидерами КНР, Республики Корея, а также главами государств Азиатско-тихоокеанского региона. Телекартинка давала исчерпывающее представление о уверенной манере общения Такаити с участниками этих форумов. Дипломатических же прорывов публика и не ожидала.

Бенефисом же премьерши стал визит в Японию Дональда Трампа, с которым ей, в отличие от трех своих предшественников, видимо, удалось установить неформальные отношения. Благо трехдневный визит, мягко говоря, не был перегружен деловой программой. Трампу надо было «перекантоваться» между саммитами АСЕАН и переговорами с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее, и он в то же время явно не хотел перед американо-китайским саммитом фокусироваться на конфликтных темах отношений с Японией. Зато многочисленные протокольные мероприятия позволили Такаити публично продемонстрировать свою манеру непринужденного общения с президентом США, нагнавшим ужаса на политический бомонд Японии. «Гениальная женщина, таких еще не было в истории Японии», - пишут теперь о ней соотечественники в соцсетях.

Словом, фактор новизны Такаити отыграла на все сто процентов. Но это лишь смена имиджа власти и форматов публичной самопрезентации премьера. Своего рода маркетинговый казус, похожий на умопомрачение с Лабубу. Во всяком случае на дутую популярность явно намекают ее критики, скептики и завистники.

Действительно, популярность Либерально-демократической партии, председателем которой является Такаити, практически не изменилась. Ее поддерживают лишь 29 проц. избирателей. Рост на 1 проц. А между тем, сверхзадача Такаити как партийного вождя -вернуть либерал-демократам былой престиж, сильно потраченный позорными скандалами с политическими фондами. Судя по первым заявлениям Такаити, разгребать это добро она не спешит, а возможно и надеется, что все забудется на фоне ее успехов. Но это вряд ли, оппозиция не даст. Это – минус к популярности.

Кроме того, к основной задаче своего премьерства – борьбой с ростом цен и стимулированию доходов населения Такаити пока не приступала, и малейшая оплошность может резко понизить рейтинг ее популярности среди населения Японии, где реальная заработная плата падает уже 7-й месяц подряд, тогда как цены стабильно движутся в противоположном направлении.

В начале декабря в парламенте начнутся слушания по экономической политике и утверждение бюджета на следующий год. Возможно, что оппозиция будет выдвигать альтернативные проекты в области налогообложения. А коль скоро правящая коалиция, возглавляемая Такаити, не имеет большинства как в нижней, так и в верхней палате, ее законодательная деятельность будет сопряжена с политическими перепалками, неизбежными компромиссами и другими признаками политической ущербности. Это плохо отразится на тех пристрастиях тех избирателей, которые слишком понадеялись на лучшее. И это тоже плохо скажется на популярности премьера и правительства.

Впрочем, у Такаити есть средство побороться за свою экономическую политику. Это досрочные выборы, призванные вернуть коалиции большинство в парламенте.

Два последних предшественника премьерши сразу после получения поста главы правительства, назначали внеочередные выборы в надежде упрочить свое положение в парламенте. Не всегда удачно. Пока Такаити публично заявила лишь, что сейчас у нее «нет времени подумать об этом». Однако в этом слышится некоторое лукавство. На волне собственной популярности и неразберихи в стане оппозиции распустить парламент – самое время.

Другой вопрос, что это по большому счету должно быть не ее единоличное решение, а консолидированное мнение руководства ЛДПЯ. Ведь коллективные решения, конечно, при персональной обветренности за их выполнение – неотъемлемая часть политического процесса в Японии. Пойдут ли боссы партии, проигравшей летние выборы в верхнюю палату, на такой риск сейчас, на волне бума Такаити, или будут ждать, когда пассионарная премьерша выдаст первые результаты своей экономической политики, большой вопрос. Однако-два неосторожных заявления, политический промах подчиненных, и задел популярности испарится. Но досрочные выборы японским парламентариям, похоже, точно обеспечены. И именно на них решится судьба экономической реформы, заявленной Такаити.