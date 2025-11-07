Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 7 ноября отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня также демонстрирует рост в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Московской биржи рос на 0,12% и торговался на уровне 2 545,7 пункта, индекс РТС также повышался на 0,12% и составлял 985,48 пункта. Курс юаня рос на 6,9 копейки и находился на отметке в 11,393 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 2 561,87 пункта (+0,75%), индекс РТС составлял 991,79 пункта (+0,75%). Вместе с тем курс китайской валюты ускорил рост и составлял 11,4 рубля (+7,6 копейки).