Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу считает, что давно пора было начать "сибиризацию" России.

"Сегодня из всех национальных проектов, касающихся не только переработки цветных и редкоземельных металлов, но и транспортной инфраструктуры, генерации, мы выделяем средства для того, чтобы скомпоновать их в единые центры и, как выразился научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов, приступить к сибиризации России", - отметил он при общении представителями научного сообщества и высшей школы.

Шойгу охарактеризовал это выражение как очень правильное и емкое, подчеркнув, что давно пора было заняться "сибиризацией" России.