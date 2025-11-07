Политолог Шафир: чем хуже дела у европейцев – тем лучше для РФ
6 ноября 2025 / 18:15
В ответ на давление США Индия и Китай выбирают стратегию выжидания. Мнение
6 ноября 2025 / 18:11
США активно заигрывают с Китаем - эксперт
5 ноября 2025 / 20:43
Политика
Шойгу отметил важность "сибиризации" России
7 ноября 2025 / 12:15
© Сергей Бобылев/ТАСС
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу считает, что давно пора было начать "сибиризацию" России.
"Сегодня из всех национальных проектов, касающихся не только переработки цветных и редкоземельных металлов, но и транспортной инфраструктуры, генерации, мы выделяем средства для того, чтобы скомпоновать их в единые центры и, как выразился научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов, приступить к сибиризации России", - отметил он при общении представителями научного сообщества и высшей школы.
Шойгу охарактеризовал это выражение как очень правильное и емкое, подчеркнув, что давно пора было заняться "сибиризацией" России.