Политолог Шафир: чем хуже дела у европейцев – тем лучше для РФ
6 ноября 2025 / 18:15
В ответ на давление США Индия и Китай выбирают стратегию выжидания. Мнение
6 ноября 2025 / 18:11
США активно заигрывают с Китаем - эксперт
5 ноября 2025 / 20:43
Общество
Зюганов поздравил россиян с Днем Октябрьской революции
7 ноября 2025 / 12:30
© Петр Оцуп/ ТАСС
Председатель КПРФ Геннадий Зюганов поздравил российских граждан со 108-й годовщиной Октябрьской революции, обратив внимание на ее вклад в историю. Текст поздравления политика размещен в Telegram-канале партии.
"Этот судьбоносный день навсегда изменил ход истории, открыв человечеству путь к социальной справедливости и подлинному народовластию. Для миллионов трудящихся во всем мире Великий Октябрь стал символом освобождения от векового гнета, торжества равенства и братства", - следует из сообщения.
День Октябрьской революции 1917 года отмечается ежегодно 7 ноября с 2005 года. С 1918 года в СССР и РФ 7 ноября отмечалась Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции, в 1996-2004 годах - День согласия и примирения.