Зюганов поздравил россиян с Днем Октябрьской революции

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов поздравил российских граждан со 108-й годовщиной Октябрьской революции, обратив внимание на ее вклад в историю. Текст поздравления политика размещен в Telegram-канале партии.

"Этот судьбоносный день навсегда изменил ход истории, открыв человечеству путь к социальной справедливости и подлинному народовластию. Для миллионов трудящихся во всем мире Великий Октябрь стал символом освобождения от векового гнета, торжества равенства и братства", - следует из сообщения.

День Октябрьской революции 1917 года отмечается ежегодно 7 ноября с 2005 года. С 1918 года в СССР и РФ 7 ноября отмечалась Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции, в 1996-2004 годах - День согласия и примирения.