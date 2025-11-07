Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
7 ноября 2025 / 14:19
КОТИРОВКИ
USD
07/11
81.3765
EUR
07/11
93.7641
Новости часа
Трамп заявил, что Иран просит США об отмене санкций Зюганов поздравил россиян с Днем Октябрьской революции
Москва
7 ноября 2025 / 14:19
Котировки
USD
07/11
81.3765
0.0000
EUR
07/11
93.7641
0.0000
Политолог Шафир: чем хуже дела у европейцев – тем лучше для РФ
Политолог Шафир: чем хуже дела у европейцев – тем лучше для РФ
6 ноября 2025 / 18:15
В ответ на давление США Индия и Китай выбирают стратегию выжидания. Мнение
В ответ на давление США Индия и Китай выбирают стратегию выжидания. Мнение
6 ноября 2025 / 18:11
США активно заигрывают с Китаем - эксперт
США активно заигрывают с Китаем - эксперт
5 ноября 2025 / 20:43
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / История как предчувствие / Политика и религия
Общество
Зюганов поздравил россиян с Днем Октябрьской революции
7 ноября 2025 / 12:30
Зюганов поздравил россиян с Днем Октябрьской революции
© Петр Оцуп/ ТАСС

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов поздравил российских граждан со 108-й годовщиной Октябрьской революции, обратив внимание на ее вклад в историю. Текст поздравления политика размещен в Telegram-канале партии.

"Этот судьбоносный день навсегда изменил ход истории, открыв человечеству путь к социальной справедливости и подлинному народовластию. Для миллионов трудящихся во всем мире Великий Октябрь стал символом освобождения от векового гнета, торжества равенства и братства", - следует из сообщения.

День Октябрьской революции 1917 года отмечается ежегодно 7 ноября с 2005 года. С 1918 года в СССР и РФ 7 ноября отмечалась Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции, в 1996-2004 годах - День согласия и примирения. 

Политолог Шафир: чем хуже дела у европейцев – тем лучше для РФ
Политолог Шафир: чем хуже дела у европейцев – тем лучше для РФ
В ответ на давление США Индия и Китай выбирают стратегию выжидания. Мнение
В ответ на давление США Индия и Китай выбирают стратегию выжидания. Мнение
США активно заигрывают с Китаем - эксперт
США активно заигрывают с Китаем - эксперт
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
12:46
Трамп заявил, что Иран просит США об отмене санкций
12:30
Зюганов поздравил россиян с Днем Октябрьской революции
12:15
Шойгу отметил важность "сибиризации" России
11:59
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет
11:38
Telegraph: визит Джоли в Херсон едва не превратился в хаос из-за задержания охранника
11:18
На Земле наблюдается магнитная буря
10:58
Yonhap: запущенная КНДР ракета пролетела 700 км
10:39
Трамп: Индия "в основном" прекратила закупать нефть у России
10:21
"Ъ": отечественные sim-карты будут "охлаждать" после роуминга
21:39
Уиткофф отметил прогресс в урегулировании конфликта на Украине
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения