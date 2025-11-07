Трамп заявил, что Иран просит США об отмене санкций

Иран просит США об отмене американский санкций в отношении исламской республики. На это обратил внимание президент США Дональд Трамп.

"Иран спрашивает, можно ли снять санкции. В отношении этой страны действуют очень жесткие американские санкции, из-за которых им очень трудно делать то, что они хотят. И я готов выслушать это. Посмотрим, что получится", - сказал Трамп в четверг при общении с лидерами пяти центральноазиатских республик в Белом доме.

Президент США 4 февраля подписал указ о восстановлении максимального давления Вашингтона на Тегеран. Документ направлен, в частности, на недопущение получения исламской республикой ядерного оружия. Он предполагает в том числе активизацию Вашингтоном усилий, нацеленных на сокращение экспорта иранской нефти.