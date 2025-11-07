Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
7 ноября 2025 / 15:46
Новости часа
Российские ВС за неделю нанесли семь групповых ударов по военным объектам на Украине Захарова: Сербия не раз заверяла, что ее военная продукция не попадет на Украину
Москва
7 ноября 2025 / 15:46
6 ноября 2025 / 18:15
6 ноября 2025 / 18:11
5 ноября 2025 / 20:43
Безопасность
Алаудинов: Россия уже одержала победу в СВО
7 ноября 2025 / 12:59
© Владимир Гердо/ ТАСС

Россия фактически уже одержала победу в специальной военной операции (СВО). Об этом заявил Telegram-каналу "Россия - страна героев!" замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

"Нам следует понимать, что Победа в СВО - ответ однозначный: мы победили. Да, нам предстоит еще много сделать. Де-факто есть, де-юре - еще надо поработать", - указал он.

Генерал-лейтенант отметил, что жители РФ являются потомками великих воинов, которые во Вторую мировую войну освободили от фашизма не только СССР, но и весь мир. "Мы, как и наши деды, будем доказывать нашему врагу, что мы - Россия - ему не по зубам", - заключил он.

