Алаудинов: Россия уже одержала победу в СВО

Россия фактически уже одержала победу в специальной военной операции (СВО). Об этом заявил Telegram-каналу "Россия - страна героев!" замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

"Нам следует понимать, что Победа в СВО - ответ однозначный: мы победили. Да, нам предстоит еще много сделать. Де-факто есть, де-юре - еще надо поработать", - указал он.

Генерал-лейтенант отметил, что жители РФ являются потомками великих воинов, которые во Вторую мировую войну освободили от фашизма не только СССР, но и весь мир. "Мы, как и наши деды, будем доказывать нашему врагу, что мы - Россия - ему не по зубам", - заключил он.