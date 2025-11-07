Политолог Шафир: чем хуже дела у европейцев – тем лучше для РФ
6 ноября 2025 / 18:15
В ответ на давление США Индия и Китай выбирают стратегию выжидания. Мнение
6 ноября 2025 / 18:11
США активно заигрывают с Китаем - эксперт
5 ноября 2025 / 20:43
Политика
ФОМ: о доверии Путину заявили 77% опрошенных россиян
7 ноября 2025 / 13:17
© Александр Казаков/ ТАСС
Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 77%, по мнению 78% (минус 1 п.п. за неделю) опрошенных россиян, глава государства хорошо выполняет свою работу. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного с 31 октября по 2 ноября среди 1,5 тыс. жителей страны.
Как отмечается, положительную оценку работы правительства дали 50% респондентов (минус 3 п.п.). О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 54% сограждан.
Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 43%, КПРФ - 8%, ЛДПР - 8%, "Справедливой России" - 3%, "Новых людей" - 4%.