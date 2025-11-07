Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
7 ноября 2025 / 15:46
Российские ВС за неделю нанесли семь групповых ударов по военным объектам на Украине Захарова: Сербия не раз заверяла, что ее военная продукция не попадет на Украину
6 ноября 2025 / 18:15
6 ноября 2025 / 18:11
5 ноября 2025 / 20:43
Политика
Орбан намерен решить с Трампом вопрос антироссийских санкций на основе здравого смысла
7 ноября 2025 / 13:28
Орбан намерен решить с Трампом вопрос антироссийских санкций на основе здравого смысла
© Valeriy Sharifulin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не планирует заключать какую-то сделку с президентом США Дональдом Трампом, чтобы добиться для своей страны исключений из американских санкций в отношении нефтегазовых компаний РФ. Глава правительства заявил, что рассчитывает при решении этого вопроса на понимание главы вашингтонской администрации.

Орбан, прибывший с официальным визитом в Вашингтон, 7 ноября будет принят Трампом в Белом доме и намерен обсудить с ним освобождение Венгрии от ограничительных мер, которые мешают ей продолжать закупку российских энергоносителей.

"Я не хочу ничего отдавать за это, и мы не просим Вашингтон о каком-то подарке. Мы только надеемся на понимание того, что примененная система санкций ставит в невозможное положение такие страны, как наша. Так, вопрос о российских энергоносителях не является предметом торга, он требует понимания. В этой связи, руководствуясь здравым смыслом и пониманием, я прошу президента Трампа сделать исключение для Венгрии", - сказал премьер в эфире радиостанции Kossuth, которая транслировалась из Вашингтона.

Орбан выразил надежду, что "в пятницу все станет известно" после его переговоров в Белом доме. "Это самая серьезная проблема для венгерских семей и домохозяйств, а также для бизнеса", - отметил политик, комментируя американские санкции, которые могут заметно отразиться на поставках энергоносителей из РФ и повлечь за собой в Венгрии рост цен на услуги ЖКХ и бензин.

