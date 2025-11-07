Российские ВС освободили Успеновку в Запорожской области

Российские военные освободили населенный пункт Успеновка Запорожской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что населенный пункт удалось взять под контроль в результате активных действий Восточной группировки войск. Подразделения в течение недели продвигались в глубину обороны противника, указали в российском оборонном ведомстве.