Безопасность
Российские ВС освободили Успеновку в Запорожской области
7 ноября 2025 / 13:43
© Александр Полегенко/ТАСС
Российские военные освободили населенный пункт Успеновка Запорожской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Отмечается, что населенный пункт удалось взять под контроль в результате активных действий Восточной группировки войск. Подразделения в течение недели продвигались в глубину обороны противника, указали в российском оборонном ведомстве.