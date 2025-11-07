Чемпионат мира по самбо 2026 года примет Самарканд

Чемпионат мира по самбо в 2026 году состоится в узбекистанском Самарканде. Об этом со ссылкой на Всероссийскую федерацию самбо сообщает ТАСС.

Чемпионат мира 2025 года примет Бишкек в период с 7 по 9 ноября. Ожидается, что будет разыгран 31 комплект наград у мужчин и женщин в спортивном и боевом самбо, а также в мужских соревнованиях по самбо среди слепых в классе SVI-1, в котором участвуют незрячие спортсмены в весовых категориях до 64 кг, 79 кг и 98 кг.

Российская команда выступит на мировом первенстве под флагом Международной федерации самбо.