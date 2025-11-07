Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Общество
Володин: ресурсоснабжающие организации должны бесперебойно работать
7 ноября 2025 / 14:14
Володин: ресурсоснабжающие организации должны бесперебойно работать
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Ресурсоснабжающие организации должны добросовестно выполнять свои обязательства перед гражданами. На этом акцентировал внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"В домах, школах, детских садах, больницах должно быть тепло. Для этого ресурсоснабжающим организациям необходимо добросовестно и бесперебойно выполнять свои обязательства перед гражданами", - приводит его слова пресс-служба палаты парламента.

Володин отметил, что "важно наводить порядок в этой сфере, добиваться устранения нарушений и привлекать виновных к ответственности". Он подчеркнул, что Госдума оставляет на контроле вопрос прохождения отопительного сезона.

7 ноября вступил в силу закон об административных штрафах за неустранение нарушений при подготовке к отопительному сезону. 

