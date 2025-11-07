Володин: ресурсоснабжающие организации должны бесперебойно работать

Ресурсоснабжающие организации должны добросовестно выполнять свои обязательства перед гражданами. На этом акцентировал внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"В домах, школах, детских садах, больницах должно быть тепло. Для этого ресурсоснабжающим организациям необходимо добросовестно и бесперебойно выполнять свои обязательства перед гражданами", - приводит его слова пресс-служба палаты парламента.

Володин отметил, что "важно наводить порядок в этой сфере, добиваться устранения нарушений и привлекать виновных к ответственности". Он подчеркнул, что Госдума оставляет на контроле вопрос прохождения отопительного сезона.

7 ноября вступил в силу закон об административных штрафах за неустранение нарушений при подготовке к отопительному сезону.