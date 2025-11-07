Рютте признал, что НАТО в Европе не располагает достаточным количеством ПВО

Политолог Шафир: чем хуже дела у европейцев – тем лучше для РФ
Страны НАТО в Европе и Румыния, в частности, не располагают достаточным количеством средств противовоздушной обороны (ПВО). Такой оценкой поделился генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью румынскому телеканалу Antena 3.
"Это касается как самой Румынии, так и наших союзников. На всей европейской территории НАТО нам нужно увеличить потенциал систем ПВО на 400%", - сказал он, отвечая на вопрос о нехватке средств ПВО на восточном фланге военного блока.
Рютте отметил, что именно поэтому внутри НАТО было принято решение о наращивании инвестиций на оборону. Вместе с тем он заверил, что государства альянса "хорошо защищены".