/ Дальнее зарубежье / Политика / Военная индустрия / Переговоры по Украине
Захарова: Сербия не раз заверяла, что ее военная продукция не попадет на Украину
7 ноября 2025 / 14:44
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Россия не раз получала от руководства Сербии заверения, что экспорт боеприпасов сербского производства находится под строгим контролем и эта продукция не окажется на Украине. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в ходе брифинга слова президента Сербии Александара Вучича в интервью немецкому журналу о готовности продавать боеприпасы ЕС.

Захарова указала на противоречивость заявлений Вучича в публичной сфере. "Когда я читаю все эти интервью президента Сербии, я задаюсь вопросом точно там есть один президент Вучич, поскольку такое впечатление, что интервью дают разные люди. Одни заявления мы слышим, когда он находится в Москве, другие заявления звучат, когда он дает интервью, находясь в других географических точках. Речь идет только о публичной сфере. Не знаю, может быть что-то там исказили СМИ, но тогда должны быть даны разъяснения по линии пресс-службы президента Сербии", - отметила дипломат.

"Откровенно говоря, мы не раз, в том числе на высшем уровне, получали от руководства Сербии заверения, что экспорт боеприпасов сербского производства находится под строгим контролем, эту продукцию не будут поставлять на Украину, чтобы Киев не мог применять ее против российских военнослужащих", - добавила она. 

